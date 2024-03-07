عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تأخير غسل الجنابة والحيض إلى بعد الظهر في رمضان

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؛ فهل يجوز للمرأة الصوم؟»، أنه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.

 

ونقلت قول الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلا، صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.

خطأ شائع في السحور يفسد الصوم.. لجنة الفتوى تحذر منه

هل تكفي الفدية أم يجب القضاء لسيدة حامل تفطر في رمضان

هل بلع الريق بكثرة أو البلغم يفسد الصوم.. دار الإفتاء تجيب

حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان  

 قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تأخير الغسل من الجنابة طالما لم يدخل وقت الصلاة مشيرا إلى أنه يجب أن يحرص المسلم على ألا تفوته صلاة.

وأضاف « ممدوح » في إجابته عن سؤال « ما  حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر  ،  وهل يبطل الصيام ؟»،  أنه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة، ويجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

وعن تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟ ، ورد في صحيح البخاري (1926) صحيح مسلم (1109) عن عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم».

 

وعن تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟ ، يبين  الحديث حكم الاغتسال من الجنابة بعد طلوع الفجر في الصيام،  حيث إن المعنى الإجمالي للحديث، أنه كان الجماع  في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، ثم أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، ومعنى هذا أن الجماع بعد الفجر في رمضان يبطل الصوم، فعرضت مسألة من جامع قبيل الفجر ولم يغتسل من الجنابة حتى طلع الفجر، هل يصح صومه أو لا يصح؟، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جامع زوجته قبل الفجر ثم لم يغتسل حتى طلع الفجر وهو صائم، فلا حرج عليه، وصيامه صحيح لارتفاع الحظر.

حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان الغسل من الجنابة غسل الحيض الإفتاء الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

وداعا السوق السوداء.. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

وضعت صورته علي قبعتها..قرار عاجل لجامعة عراقية ضد طالبة بسبب صدام حسين

حكم تأخير غسل الجنابة والحيض إلى بعد الظهر في رمضان

الحوثيون: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان تداعيات عسكرة البحر الأحمر

الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة القادمة.. وتكشف عن طقس أول أيام رمضان

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ