وداعا السوق السوداء.. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

تقلصت الفجوة بين سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس وسعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم لأقل من جنيه واحد بعد توقف تام لمنصات تسعير السوق السوداء عقب إعلان البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس نحو 50.40 جنيه مقابل 49.55 جنيه في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 49.50 للشراء، مقابل 49.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 49.40 للشراء، مقابل 49.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 49.50 للشراء مقابل 49.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 49.43 للشراء، مقابل 49.57 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 49.50 للشراء مقابل 49.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية 49.50 للشراء مقابل 49.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي49.50 للشراء مقابل 49.60 للبيع.

أعلن البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة لأجل 3 سنوات متناقصة بفائدة 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قبل قليل رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة علي عائد الايداع بنسبة 27.25% و الاقتراض لليلة واحدة بنسبة 28.25% و العملية الرئيس للبنك نحو 27.75%.

ورفع البنك المركزي سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.