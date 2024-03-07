عرض فيلم "الرؤيا" بالأوبرا ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة السبت المقبل

يعرض نادي السينما المستقلة بالقاهرة، فيلم "الرؤيا" للمخرج محمد سحيو ومونتاج طارق نظير، وذلك يوم /السبت/ المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



وذكر المركز القومي للسينما - في بيان اليوم /الخميس/ - أن عرض فيلم "الرؤيا" يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على نشر الثقافة السينمائية، ويتناول الفيلم قصة شاب يحاول أن يرسم صورة جيدة للرسول الكريم من أوصافه بالسيرة، ولكنه لا يستطيع ويرى رؤية الرسول، ويسأل علماء الدين عن مشروعية رسم صورة للرسول ولكن الإجابة تأتي في النهاية أن اتباع خُلقه للرد أولى من إبداع خَلقه.



ونوه المركز القومي للسينما إلى أنه من المقرر أن يتم عقد ندوة عقب عرض الفيلم، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة للفيلم القصير، لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور، مشيرا إلى أن الفيلم حاصل على دعم وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما، وتم عرضه مؤخرا ضمن فعاليات الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.



يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

