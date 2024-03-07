وداعا شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد

تقدم عددا كبيرا من الجماعة الصحفية بنعى الراحل الاستاذ محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

قال الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، ناديا الراحل ..البقاء لله

خالص العزاء في رحيل الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية اليوم عن عمر مائة عام بعد رحلة عطاء طويلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت ما يقرب من 77 عاما.



وكتب أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف -عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى منشور على الفيس بوك ..إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الصحافة المصرية والعربية اليوم، شيخها وأحد أهم رموزها في الثمانين عام الماضية، أب من أباء المهنة المؤسسين لصحافتنا الحديثة، عاصر الأحداث واعتصرته التجربة، فقدم لنا عصارة تاريخ المهنة وكواليسها، محافظًا على قيمها وآدابها.

واضاف رحل الأب الكريم محمد عبدالجواد مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها الأسبق، مستشار الرئيس السادات والرئيس مبارك، الرجل الذي ولد قبل مئة عام في صعيد مصر، لينتقل باجتهاده وعلمه ومثابرته إلى قمة المجد الصحفي، يطوف عواصم العالم، يرافق الرؤساء.

وتابع رحل اليوم قيمة تاريخية مهنية، كان كنز أسرار، وخبرات، عزاءنا أن المخلصين من ابناءه بالمهنة، اجتهدوا في تكريمه في بيته نقابة الصحفيين، وبيته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسط أسرته في اعياد ميلاده سنويًا.

وقال الكاتب الصحفى عبدالجواد ابوكب فى منشور له على الفيسبوك الموت يغيب العظيم محمد عبدالجواد ، الأب والأستاذ والقدوة شيخ الصحفيين العرب ورمز مصر القدير.. اللهم إنا نسألك أن تقبله في فسيح جناتك وأن تغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأن تلهمنا الصبر والسلوان.

تشيع جنازة الراحل الاستاذ محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود .

توفى اليوم الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق

يذكر أن الكاتب الصحفى الراحل محمد عبدالجواد من مواليد سوهاج عام 1924، تدرج في مناصب العمل المختلفة عبر مسيرته الصحفية وتولى رئاسة تحرير الوكالة ومجلس إدارتها خلال الفترة من 1966 وحتى 1984 وعمل عضو مجلس الشورى ووكيل الهيئة الوطنية للصحافة خلال الفترة من 1981 – 1987.

وكان شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد قد تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنية بالعمل بقسم الأخبار بالإذاعة ثم عين ملحقاً صحفياً بالبرازيل، وعمل بصحيفة المصري ثم بوكالة رويترز ووكالة الأنباء العربية، وعمل مستشاراً صحفياً للرئيس الراحل أنور السادات.

ويعد الكاتب الصحفى الراحل محمد عبدالجواد من مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1955، ثم أصبح مستشاراً صحفياً في شيكاغو عام 1964، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.