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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. تفاصيل أخر ظهور لـ الراحل طارق عبد العزيز على الشاشة

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

علي الرغم من رحيله عنا خلال الشهور القليلة الماضية ، الا ان الفنان طارق عبد العزيز من المقرر ان يخوض الماراثون الرمضاني القادم بعمل درامى جديد يحمل اسم وبقينا اثنين . 

مسلسل وبقينا اثنين تقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، وتحديدا في النصف الثاني من الشهر الكريم ، وكان اخر اعمال الفنان طارق عبد العزيز ء، وقد رحل عن العمل قبل ان ينتهي من تصوير دوره ، الا ان الشركة المنتجة رفضت حذف العمل ، ووجدت مخرجا دراميا ليظهر علي الشاشة خلال الشهر الكريم . 

مسلسل وبقينا اثنين كان من المقرر ان يعرض خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل السباق الرمضاني في اللحظات الاخيرة ، ليظهر من خلاله الفنان طارق عبد العزيز للمرة الاخيرة في السباق الرمضاني . 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

 

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أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

 

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 15 حلقة ، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

طارق عبد العزيز مسلسل وبقينا اتنين وبقينا اثنين وبقينا اتنين رانيا يوسف

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