مصر وألمانيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة

وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مذكرى تفاهم، مع وزارة الخارجية الألمانية ويمثلها رالف بيستي، مدير إدارة الثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية، والسفير الألماني فرانك هارتمان، لإنشاء ما يصل إلى 100 مدرسة مصرية -ألمانية.



يعد إعلان النوايا علامة فارقة أخرى في مجال التعاون التعليمي الوثيق الذي يرجع إلى تاريخ طويل بين ألمانيا ومصر. وبموجب هذه الاتفاقية يود كلا البلدين الجمع بين أفضل أنظمة التعليم في كل منهما.

إنشاء ١٠٠ مدرسة مصرية - ألمانية

وتهدف الخطة إلى إنشاء ما يقرب إلى 100 مدرسة من نوع مميز في مختلف أنحاء مصر، يتم فيها الاستفادة من الخبرة التعليمية الألمانية وكذلك تقديم الدعم المنهجي والتعليمي تحت المسؤولية المصرية. حيث يحصل الطلاب في خلال مشوارهم التعليمي حتى الوصول إلى الثانوية العامة على مجموعة شاملة من الدورات التي تشمل التدريب اللغوي المكثف في اللغتين الألمانية والإنجليزية. كما يتعين أن تكون القيم مثل الوصول إلى التعليم وعدم التمييز والتسامح والمسؤولية الشخصية والتفكير النقدي جزءً من مفهوم المدرسة. وتقوم مصر ببناء المدارس بنفسها، ويصاحب إنشاء هذا النوع الجديد من المدارس لجنة استشارية مصرية ألمانية مختلطة. وسوف يقوم بمتابعة تطوير هذا النوع الجديد من المدارس لجنة استشارية مصرية ألمانية مختلطة.

ألمانيا ومصر توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء ١٠٠ مدرسة مصرية - ألمانية



جدير بالذكر أن الفاعلون الرئيسيون هنا هم معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية خارج ألمانيا (ZfA). واستناداً إلى سنوات عملهم العديدة في مصر سوف يقوم خبراء من معهد جوته ومن الإدارة المركزية للمدارس الألمانية خارج ألمانيا بتطوير معايير الجودة والمفاهيم التربوية جنباً إلى جنب مع الشركاء المصريين، في هذا السياق سوف يكون للدعم المقدم في مجال تدريب المعلمين ومواصلة تعليمهم دوراً بارزاً.



من خلال إعلان النوايا هذا تود ألمانيا ومصر البناء على التعاون الوثيق في مجال التعليم الموجود منذ عقود ماضية والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التفاهم وتقوية الصداقة بين الشعبين. وعلى المدى الطويل لن تكون الاستفادة للطلاب فحسب بل سوف يستفيد أيضاً الاقتصاد والثقافة والمجتمع في كلا البلدين.



يعمل معهد جوته منذ فترة طويلة على تقديم الدعم في مجال تدريس اللغة ونقل الثقافة الألمانية من خلال شراكة وثيقة مع وزارة التعليم المصرية. وفي إطار هذا التعاون التعليمي استفاد ما يقرب من ٢٠٠٠ معلم ألماني في مصر وأكثر من ٢٠٠٠ مدرسة يتم فيها تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية استفادوا من المشورة المقدمة من معهد جوته ومن دوراته التدريبية.



تتولى الإدارة المركزية للمدارس الألمانية خارج ألمانيا مهمة تعزيز العمل المدرسي الألماني في الخارج من خلال المشورة المتخصصة وإدارة الجودة. وفي مصر تقوم الإدارة المركزية بتقديم المشورة والدعم للمدارس الألمانية السبعة بالخارج بالإضافة إلى المدارس التي تقدم دبلوم اللغة الألمانية. كما أنها تقدم برنامجاً تدريبياً للمعلمين المصريين.