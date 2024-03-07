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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

زيلينسكي يبحث مع وزير الدفاع البريطاني سبل تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

صدى البلد

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس لمناقشة المزيد من التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن اجتماع زيلينسكي وشابس ركز على تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وقدراتها بعيدة المدى، فضلا عن تلبية الاحتياجات العاجلة الأخرى للأسلحة والذخائر وتطوير إنتاج الأسلحة المشتركة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني: "أشكر حكومة وشعب المملكة المتحدة على قيادتهم في دعم أوكرانيا وشعبها".

وأضاف زيلينسكي أنه من الأمور الرمزية أننا وقعنا مع المملكة المتحدة على أول اتفاقية بشأن التعاون الأمني خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى أوكرانيا.

وناقش الجانبان المزيد من التعاون الدفاعي لتعزيز الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى لقوات الدفاع الأوكرانية، وتلبية الاحتياجات العاجلة الأخرى لأوكرانيا من الأسلحة والذخيرة، وإنشاء إنتاج مشترك للأسلحة.

وأشار الطرفان إلى التقدم الكبير الذي أحرزته أوكرانيا في ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود، وشددا على أهمية مواصلة العمل دون عوائق في ممر النقل بالبحر الأسود.

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