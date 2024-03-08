المملكة المتحدة تدعم ممر المساعدات البحرية إلى غزة

كشف داونينج ستريت عن مدى مشاركة المملكة المتحدة في إنشاء ممر مساعدات بحري إلى قطاع غزة.

وأوضحت متحدثة باسم الرقم 10 دور المملكة المتحدة في دعم المبادرة، مشددة على الحاجة إلى زيادة المساعدات للوصول إلى غزة، وحثت على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين وتسهيل العمليات الإنسانية.

وقالت المتحدثة: "سندعم ذلك وسندعمه.. لقد دعمنا الولايات المتحدة في التخطيط، بما في ذلك عن طريق إرسال مساحين بحريين وسنعمل الآن مع الشركاء لتشغيل ممر المساعدات البحرية الخاص بنا من قبرص".

وسلطت الضوء على الجهود المستمرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وشددت على أهمية ضمان وصول المساعدات الكافية إلى المحتاجين. وتواصل المملكة المتحدة الدعوة إلى زيادة حماية المدنيين، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، وتسهيل العمليات الإنسانية.

وعلى الرغم من مشاركة المملكة المتحدة في الممر البحري، فمن غير المتوقع أن يتضمن ذلك نشر أفراد بريطانيين في غزة.

ويؤكد هذا الإعلان التزام المملكة المتحدة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة وضمان إيصال المساعدات الحيوية للمتضررين من الأزمة المستمرة.