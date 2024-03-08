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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: قافلة دعوية كبرى من المسجد الإبراهيمي بدسوق.. صور

قافلة دعوية
قافلة دعوية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية التي انطلقت اليوم بالمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، والتي نظمتها مديرية أوقاف كفر الشيخ، تحت إشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة شؤون الإدارات، والشيخ عادل زويل، مدير إدارة أوقاف قبلي، والشيخ سعد الزيات، مدير إدارة دسوق بحري، والشيخ وجيه قطب زاهر، وكيل إدارة دسوق بحري، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، وقامت القافلة بعقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية دور المساجد في نشر الوعي الديني والثقافي بين المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة لأداء العبادات، وحرصها على نشر الفكر الوسطى المعتدل.

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احتفالا باليوم العالمي للمرأة البرنامج التثقيفي للطفل القيادات التنفيذية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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