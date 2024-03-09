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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائي منافسات الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائي منافسات الرجال في كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.


وأقيمت منافسات نصف نهائي الرجال اليوم بمشاركة سداسي مصري وهم أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان في المجموعة الأولى ، بينما نافس ضمن المجموعة الثانية إسلام حامد و أحمد اشرف ومعتز وائل .

ومن المجموعة الأولى تأهل للنهائي البطل المصري أحمد الجندى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 1176 نقطة كما تأهل مهند شعبان بعدما حقق المركز السابع برصيد 1175 نقطة.

فيما تم استبعاد اللاعب محمد الجندي بسبب خطأ في منافسات الرماية.


و بالمجموعة الثانية تمكن من التأهل للنهائي البطل المصري معتز وائل بعد أن احتل الصدارة برصيد 1174 نقطة ، وتأهل أيضا البطل المصري أحمد أشرف بعدما حل في المركز الخامس برصيد 1173 نقطة بينما لم يتمكن إسلام حامد من التأهل للنهائي.

 

وبحسب نظام البطولة يتأهل 18 لاعبا للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة من مجموعات الدور نصف النهائي.


وأقيمت أمس منافسات نصف النهائي للسيدات حيث تأهلت سلمى عبد المقصود لاعبة  منتخبنا الوطني للنهائي.

 

يذكر أن منافسات نهائي الرجال والسيدات تقام غدا السبت ، على أن يقام نهائي التتابع بعد غد الأحد .

 

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024  ، على مدار ثلاث سنوات  بدأت عام 2022  مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .


يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث  تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. 
وتكمن أهمية البطولة  في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من  أجل حصد نقاط  لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.

 

كأس العالم للخماسي الجامعة الأمريكية التجمع الخامس

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