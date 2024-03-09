عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

شعبة الدخان تزف بشرى ساره لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

السجائر
السجائر

لا تزال أزمة السجائر مستمرة في مصر، نتيجة بعض الجهود المضنية احتكار بعض التجار، الذين يحصلون على حصصهم من السجائر والتبغ من الشركة الشرقية وغيرها من الشركات، ثم يتم تخزين تلك الكميات ومنع طرحها في الاسواق، حتى تتعطش السوق ويطرحون ما لديهم بأسعار يحددونها، وهم على يقين أن طالب السلعة سيدفع ما يطلبون.

ماذا يحدث بسوق السجائر؟ 

ويتساءل الكثير من المواطنين خاصة المدخنين عن موعد انفراجة السجائر وتوافرها بالأسواق بالأسعار الرسمية، وهكذا القضاء على جشع التجار.

وفي هذا الصدد، كشف المهندس هاني أمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن الفجوة بين سعر السجائر للمستهلك في السوق الموازي بدأت تضيق لتقترب من سعرها الحقيقي.

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

السجائر في مصر.. أزمة نقص وارتفاع الأسعار لهذا السبب

وأكد امان، أنه سيتم القضاء على سوق السجائر الموازية بشكل كامل خلال ٦٠ يوم على أقصى تقدير، وأن الشركة تستهدف أيضًا القضاء على السجائر المهربة التي تشكل حوالي 2% من السوق ووصلت إلى حوالي 9% خلال العام الماضي خلال فترة عدم وجود منتجات الشركة بشكل طبيعي في السوق، بسبب قلة المعروض منها، نتيجة أزمة النقد الأجنبي، والتي أثرت على استيراد المواد الأولية في الفترة التي سبقت دخول المستثمر الإماراتي كشريك في الشركة.

المخزون حمى الشركة  

وأضاف هاني أمان، في تصريحات خاصه له أن الشركة حافظت خلال الفترة الأخيرة على مخزون جيد من المواد الخام، وهو ما حماها من الانهيار أو توقف الإنتاج في حالة حدوث أزمة نقد أجنبي، وأن هذا المخزون تمت إدارته بشكل احترافي.

وشدد أمان على أن المصريين مرتبطون بالشركة ويدافعون عن أي هجوم عليها، حتى غير المدخنين، موضحا أن احتياجات الشركة السنوية من النقد الأجنبي لشراء المواد الخام تقدر بـ 400 مليون دولار، وسيرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 800 مليون دولار سنوياً بفضل الرؤية التوسعية للمستثمر الإماراتي الجديد.وأضاف أن هناك اتصالات حاليا مع عدد من موردي التبغ حول العالم لتوفير التبغ المتوفر لحين وصول المحصول الجديد.

وفي السياق نفسه، تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ،  تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ،وبرئاسة المقدم أحمد بسيوني ، من ضبط كمية كبيرة من السجائر المستوردة  حاول شخص تهريبها  في نطاق مدينة كفر الشيخ.   

إيسترن كومبانى: إستقرار السوق وإختفاء مشكلة السجائر بعد العيد|فيديو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

وتمكنت حملة مباحث التموين من ضبطت  سائق سيارة نصف نقل  ويدعى  "م.أ.م" ، 33 عام ، أثناء مروره بكمين القرضا الحدودي  بكفر الشيخ طنطا ، أثناء محاولته  اجتياز الكمين وبتفتيش السيارة عثر  بداخلها على كمية تقدر بحوالي  20 ألف علبة سجائر ما بين أجنبية ومحلية الصنع  بدون فواتير شراء أو مستندات تثبت ملكيته لها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة المختصة.

والجدير بالذكر، أن سعر علبة مارلبورو كرافت أصبح 69 جنيهاً بدلاً من 59 جنيهاً.

وارتفعت قيمة عبوة ميريت من 74 جنيهاً إلى 85 جنيهاً، بفارق 11 جنيهاً.

وعلاوة على ذلك، تشير الأسعار الجديدة للتبغ المدخن اليوم السبت إلى أن القيمة أصبحت 64 جنيهاً بدلاً من 56 جنيهاً.

السجائر أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم السبت ضبط السجائر أزمة السجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

إيسترن كومبانى: إستقرار السوق وإختفاء مشكلة السجائر بعد العيد|فيديو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

ترشيحاتنا

عبر ممر مائي جديد.. سفينة مساعدات أمريكية خيرية تبحر من قبرص إلى غزة

هل صيام المريض بالمخالفة لتعليمات الطبيب باطل.. أمين الفتوى يجيب

شعبة الدخان تزف بشرى ساره لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

الصحة: مصر تصدر الأنسولين إلى 11 دولة في أفريقيا| تفاصيل

الوزراء: تعاملنا مع 8997 شكوى بقطاع الصحة في شهر

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا ضمن فعاليات ذكرى يوم الشهيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ