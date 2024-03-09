شعبة الدخان تزف بشرى ساره لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

لا تزال أزمة السجائر مستمرة في مصر، نتيجة بعض الجهود المضنية احتكار بعض التجار، الذين يحصلون على حصصهم من السجائر والتبغ من الشركة الشرقية وغيرها من الشركات، ثم يتم تخزين تلك الكميات ومنع طرحها في الاسواق، حتى تتعطش السوق ويطرحون ما لديهم بأسعار يحددونها، وهم على يقين أن طالب السلعة سيدفع ما يطلبون.

ماذا يحدث بسوق السجائر؟

ويتساءل الكثير من المواطنين خاصة المدخنين عن موعد انفراجة السجائر وتوافرها بالأسواق بالأسعار الرسمية، وهكذا القضاء على جشع التجار.

وفي هذا الصدد، كشف المهندس هاني أمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن الفجوة بين سعر السجائر للمستهلك في السوق الموازي بدأت تضيق لتقترب من سعرها الحقيقي.

وأكد امان، أنه سيتم القضاء على سوق السجائر الموازية بشكل كامل خلال ٦٠ يوم على أقصى تقدير، وأن الشركة تستهدف أيضًا القضاء على السجائر المهربة التي تشكل حوالي 2% من السوق ووصلت إلى حوالي 9% خلال العام الماضي خلال فترة عدم وجود منتجات الشركة بشكل طبيعي في السوق، بسبب قلة المعروض منها، نتيجة أزمة النقد الأجنبي، والتي أثرت على استيراد المواد الأولية في الفترة التي سبقت دخول المستثمر الإماراتي كشريك في الشركة.

المخزون حمى الشركة

وأضاف هاني أمان، في تصريحات خاصه له أن الشركة حافظت خلال الفترة الأخيرة على مخزون جيد من المواد الخام، وهو ما حماها من الانهيار أو توقف الإنتاج في حالة حدوث أزمة نقد أجنبي، وأن هذا المخزون تمت إدارته بشكل احترافي.

وشدد أمان على أن المصريين مرتبطون بالشركة ويدافعون عن أي هجوم عليها، حتى غير المدخنين، موضحا أن احتياجات الشركة السنوية من النقد الأجنبي لشراء المواد الخام تقدر بـ 400 مليون دولار، وسيرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 800 مليون دولار سنوياً بفضل الرؤية التوسعية للمستثمر الإماراتي الجديد.وأضاف أن هناك اتصالات حاليا مع عدد من موردي التبغ حول العالم لتوفير التبغ المتوفر لحين وصول المحصول الجديد.

وفي السياق نفسه، تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ،وبرئاسة المقدم أحمد بسيوني ، من ضبط كمية كبيرة من السجائر المستوردة حاول شخص تهريبها في نطاق مدينة كفر الشيخ.

وتمكنت حملة مباحث التموين من ضبطت سائق سيارة نصف نقل ويدعى "م.أ.م" ، 33 عام ، أثناء مروره بكمين القرضا الحدودي بكفر الشيخ طنطا ، أثناء محاولته اجتياز الكمين وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية تقدر بحوالي 20 ألف علبة سجائر ما بين أجنبية ومحلية الصنع بدون فواتير شراء أو مستندات تثبت ملكيته لها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة المختصة.

والجدير بالذكر، أن سعر علبة مارلبورو كرافت أصبح 69 جنيهاً بدلاً من 59 جنيهاً.

وارتفعت قيمة عبوة ميريت من 74 جنيهاً إلى 85 جنيهاً، بفارق 11 جنيهاً.

وعلاوة على ذلك، تشير الأسعار الجديدة للتبغ المدخن اليوم السبت إلى أن القيمة أصبحت 64 جنيهاً بدلاً من 56 جنيهاً.