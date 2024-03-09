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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الانتربول الدولي ضبطه ..اعترافات مبلط سيراميك قت.ل 3 مصريين في قطر.. مستندات

المتهم
المتهم

أدلى المتهم بقتل 3 مصريين في قطر، باعترافات مثيرة حيث باشرت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيقات في الواقعة، وإستمعت لأقوال شقيق أحد المجني عليهم في الحادث الذي وقعت أحداثه في شقة سكنية بدولة قطر.

اعترافات المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

أدلى المتهم بقتل 3 مصريين في قطر باعترافات تفصيلية حول الحادث، عقب القبض عليه في مطار القاهرة بعد عودته من قطر هاربا من جريمته حيث تبين من التحريات أن الشاب يدعى ت م - يعمل مبلط سيراميك، وارتكب جريمة قتل 3 شبان داخل شقة في قطر.

وقال المتهم بقتل 3 مصريين في قطر «أنا سافرت قطر عشان أحضر كأس العالم، وبعدين قررت إني أهرب هناك، وفضلت موجود في قطر، وحاولت أدور على أي شغل لكن فشلت، وفضلت قاعد في الشوارع لحد ما قابلني 3 شباب إسمهم عبدالسلام وجمعة وعلي، وعرفوا حكايتي وقالولي إحنا ولاد بلد واحدة وهناخدك معانا الشقة».

قاتل 3 مصريين في قطر: غدرت بيهم

وتابع المتهم ت م في التحقيقات أمام نيابة حوادث شرق القاهرة «أنا قولتلهم مش معايا أي فلوس خالص، ومش لاقي مكان أنام فيه وروحنا الشقة كلنا، وجابولي أكل وبعدين قالولي هنحاول نشوف لك شغل، وساعتها عبد السلام وعلي كانوا بيدورا على شغل عشاني، لكن جمعة كان ديما قلقان مني ومش مرتاح لوجودي وفضلت قاعد معاهم لحد نهاية شهر رمضان».

وأضاف قاتل 3 مصريين في قطر باعترافاته «في أخر رمضان بلغوني أنهم مش لاقيين شغل وأنا لازم أرجع، وأنهم هيساعدوني في الرجوع وفعلا جمعة راح حجز لي تذكرة سفر للقاهرة، ورجع قالي إن ميعاد السفر رابع أيام عيد الفطر الساعة 6 الصبح، وبعدها خططت لارتكاب الجريمة عشان أسرق فلوسهم وأهرب».

وتابع قاتل 3 مصريين في قطر قائلا «قبل السفر بكام ساعة روحت مسكت آلة حادة وقتلت بيها عبد السلام وأخوه جمعة وهما نايمين، وجمعت كل الفلوس والموبايلات بتاعتهم، وجيت أهرب لقيت علي صاحبهم داخل روحت قتلته هو كمان، وحطيت الجثث في أوضة وأخدت كل حاجة، وقعدت نضفت البيت كويس، وخرجت على المطار عدل وأول ما خرجت من مطار القاهرة اتقبض عليا».

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