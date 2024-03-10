10 لاعبين من الأهلي| مفاجآت بالجملة بقائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، القائمة النهائية للمنتخب الوطني التي ستشارك في أول معسكر تحت قيادته.

يتضمن المعسكر دورة دولية ودية في الإمارات بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد سيد زيزو للإصابة ومحمد صلاح أيضًا لاعب فريق ليفربول.

القائمة تضم 10 لاعبين من الأهلي ولاعب وحيد من الزمالك.. إليك القائمة:

من لاعبين الأهلي:

مصطفى شوبير رامي ربيعة محمد عبد المنعم محمد هاني أكرم توفيق مروان عطية إمام عاشور محمد مجدي أفشة أحمد نبيل كوكا حسين الشحات

من لاعبي الزمالك: