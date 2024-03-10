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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجمان من الأهلي.. أبرز المستبعدين من المنتخب الوطني خلال معسكر مارس

صدى البلد

شهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، بعض المفاجآت بخصوص اللاعبين المستبعدين من قائمة المعسكر الذي سينطلق في 13 مارس الجاري، استعدادًا للبطولة الودية في أبوظبي التي ستضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وأبرز اللاعبين الذين استبعدوا من قائمة منتخب مصر هم:

  • أحمد فتوح (ظهير أيسر الزمالك).
  • محمود كهربا (لاعب الأهلي).
  • عمر كمال عبد الواحد (الأهلي).
  • محمد صبحي (حارس الزمالك).
  • محمد النني (لاعب أرسنال الإنجليزي).
  • أحمد سامي وعلي جبر (ثنائي دفاع بيراميدز).
  • أحمد حسن كوكا (لاعب ألانيا سبور التركي).
  • محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي: 

إليك قائمة المنتخب المصري:

  • محمد عواد
  • محمد أبوجبل
  • المهدي سليمان
  • مصطفى شوبير
  • محمد هاني
  • أكرم توفيق
  • محمد حمدي
  • محمد شكري
  • أحمد حجازي
  • رامي ربيعة
  • محمد عبد المنعم
  • أحمد رمضان بيكهام
  • مروان عطية
  • حمدي فتحي
  • إمام عاشور
  • محمد مجدي أفشة
  • أحمد نبيل كوكا
  • محمود تريزيجيه
  • مصطفى فتحي
  • حسين الشحات
  • عمر مرموش
  • مصطفى محمد
  • أحمد عاطف
  • محمد شريف
  • محمد الشامي
أحمد رمضان بيكهام احمد حسن كوكا احمد سامي أحمد فتوح أحمد حجازي أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك

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