نجمان من الأهلي.. أبرز المستبعدين من المنتخب الوطني خلال معسكر مارس

شهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، بعض المفاجآت بخصوص اللاعبين المستبعدين من قائمة المعسكر الذي سينطلق في 13 مارس الجاري، استعدادًا للبطولة الودية في أبوظبي التي ستضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وأبرز اللاعبين الذين استبعدوا من قائمة منتخب مصر هم:

أحمد فتوح (ظهير أيسر الزمالك).

محمود كهربا (لاعب الأهلي).

عمر كمال عبد الواحد (الأهلي).

محمد صبحي (حارس الزمالك).

محمد النني (لاعب أرسنال الإنجليزي).

أحمد سامي وعلي جبر (ثنائي دفاع بيراميدز).

أحمد حسن كوكا (لاعب ألانيا سبور التركي).

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي:

إليك قائمة المنتخب المصري: