بعد مصرع وإصابة 16 عاملا.. قرار عاجل ضد مراكبي معدية منشأة القناطر

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية مراكبي معدية منشأة القناطر الذي تسبب في مصرع وإصابة 16 غرقا بنهر النيل في عزبة ربيع بقرية نكلا الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ لـ10 أشخاص والإصابة الخطأ لـ6 اخرين بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المركب كان يقل 15 عاملا من شركة المقاولات بخلاف المراكبي وغرق منهم 10 وخرج 6 على قيد الحياة من بينهم المراكبي الذي فر هاربا تاركا الضحايا يصارعون الموت والخمسة الناجين تم نقلهم إلى المستشفى لعلاجهم وخرجوا جميعا بعد تماثلهم للشفاء من حالة اسفكسيا الاختناق التي إصابتهم نتيجة ابتلاع المياه.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المراكبي المتهم في واقع معدية منشاة القناطر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والاصابة الخطأ؛ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر التي كانت تقل عمالا من شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث، وتبين أن المركب كان يقل 16 عاملا لقى10 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب.

وأشارت التحريات إلى نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.