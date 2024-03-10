عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مصرع وإصابة 16 عاملا.. قرار عاجل ضد مراكبي معدية منشأة القناطر

صدى البلد

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية مراكبي معدية منشأة القناطر الذي تسبب في مصرع وإصابة 16 غرقا بنهر النيل في عزبة ربيع بقرية نكلا الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح. 

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ لـ10 أشخاص والإصابة الخطأ لـ6 اخرين بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب بدون ترخيص. 

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المركب كان يقل 15 عاملا من شركة المقاولات بخلاف المراكبي وغرق منهم 10 وخرج 6 على قيد الحياة من بينهم المراكبي الذي فر هاربا تاركا الضحايا يصارعون الموت والخمسة الناجين تم نقلهم إلى المستشفى لعلاجهم وخرجوا جميعا بعد تماثلهم للشفاء من حالة اسفكسيا الاختناق التي إصابتهم نتيجة ابتلاع المياه. 

 

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المراكبي المتهم في واقع معدية منشاة القناطر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والاصابة الخطأ؛ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص .

 

txt

مفيش رقص وخمور.. كباريهات وبارات الجيزة تغلق أبوابها لمدة 30 يوما

txt

قبل ساعات من رمضان | تجار الشماريخ والألعاب النارية تحت حصار الداخلية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر التي كانت تقل عمالا من شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث، وتبين أن المركب كان يقل 16 عاملا لقى10 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب.

 

وأشارت التحريات إلى نجاة المراكبي بعد قفزه  في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مراكبي معدية منشأة القناطر معدية منشأة القناطر محاكمة عاجلة النيابة العامة منشأة القناطر قرية نكلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

موضوعات متعلقة

مفيش رقص وخمور.. كباريهات وبارات الجيزة تغلق أبوابها لمدة 30 يوما

قبل ساعات من رمضان | تجار الشماريخ والألعاب النارية تحت حصار الداخلية

إصابة شخصين في حريق سيارة بالحوامدية

لماذا قضت المحكمة ببراءة محمد رمضان من نشر أخبار كاذبة؟.. حيثيات

جنح الشيخ زايد تغرم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه

كان بيلعب.. مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بالعياط

مصرع واصابة 9 اشخاص في إنقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

تفحم قائد سيارة اشتعلت بها النيران أعلى كورنيش إمبابة

ترشيحاتنا

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

هبوط مفاجئ قبل ساعات من بدء رمضان.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

للمرة السادسة.. مصر والإمارات تنفذان عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

بعد مصرع وإصابة 16 عاملا.. قرار عاجل ضد مراكبي معدية منشأة القناطر

نجمان من الأهلي.. أبرز المستبعدين من المنتخب الوطني خلال معسكر مارس

الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء وتضبط قضايا بقيمة 26 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة

طريقة عمل عصير قمر الدين زي المحلات

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

أحرق بخارى ..ذكرى احتلال جنكيز خان للمدينة الشهيرة

فيديو

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ