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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيبة جوائز للفائزين بالأوسكار قيمتها 180 ألف دولار.. تفاصيل

شنطة الأوسكار
شنطة الأوسكار

يحظى الفائزون بجوائز الأوسكار كل عام بهدايا تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات إلى جانب التمثال الذهبي الذي يتطلعون إليه جيمعا. 

للعام الثاني والعشرين على التوالي، تقوم إحدى شركات التسويق بتوزيع حقائب هدايا على الفنانين الفائزين، وتبلغ قيمة هذه الحقيبة بمحتوياتها هذا العام حوالي 180 ألف دولار، وداخلها 50 هدية.

تتنوع الهدايا ما بين دعوة بقيمة 50 ألف دولار للاستمتاع داخل إحدى شاليهات التزلج السويسرية، ومكعب نادر يبلغ قميته 15 دولار، والحقيبة نفسها تكون بشكل مميز وصديقة للبيئة. 

تسلم الحقائب إلى بعض المرشحين في منازلهمقبل الحفل، أو في الفنادق التي يستعدون بها لأكبر حدث فني خلال العام.

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته الـ 96، وسط حالة من الزخم والتوقعات العالية لحدث ممتع مليء بالفقرات المميزة. 

من المتوقع أن يسيطر فيلم كريستوفر نولان الملحمي Oppenheimer على قائمة جوائز الأوسكار، بعدما نال 13 ترشيحا وتفوق في قوائم الترشيحات.

ورغم حصول فيلم باربي على 8 ترشيحات فقط، إلا أن الآمال عالية تجاهه، وسيحظى أبطاله بتحية خاصة على مسرح الأوسكار الليلة، ويقدم نجمه ريان رينولدز أغنيته الشهيرة من العمل الذي قدم فيه شخصية كين.

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