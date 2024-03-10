مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "صدفة"

مع حلول شهر رمضان المبارك، ينتظر الكثير من الجمهور عرض مسلسل “صدفة” من بطولة الفنانة ريهام حجاج ونخبة كبيرة من النجوم، ونستعرض لكم القنوات الناقلة للمسلسل، وملخص الأحداث.

قنوات العرض:

ويعرض مسلسل “صدفة” حصريا على قنوات ,dmc, cbc ،وقناة الحياة .

ملخص الأحداث:

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ حيث تدور شخصيتها فى إطار لايت كوميدي ، ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال المسلسل:

والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.