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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا الشربيني عن " كامل العدد بلس 1" : خلصنا تصوير وهيكون فيه مفاجآت في " ضيوف الشرف"

دينا الشربيني
دينا الشربيني

علقت الفنانة دينا الشربيني على دورها في الجزء الثاني من مسلسل " كامل العدد بلس 1" قائلة : "الجزء ده فيه أحداث جديدة وقضايا مختلفة بعد ما الاولاد كبروا سنة بالاضافة لانضمام مجموعة جديدة من النجوم. 

أكملت خلال مداخلة عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:: " خايفة   شوية وأتمنى يحوز إعجاب المشاهدين ". 


أشادت  بوجود الفنانة القديرة ميمي جمال وإسعاد يونس قائلة : " كنا بننبسط  أوي  في التصوير والفنانة القديرة إسعاد يونس إضافة كبيرة للمسلسل من سيزون " 1" والقديرة ميمي  جمال  ودائما ببقى خايفة من أخر يوم تصوير علشان مش  هشوف " الكرو " كله  ". 

كشفت أن  تصوير العمل إنتهى بالفعل قبل رمضان وأن عدد حلقاته 15 حلقة وأن هناك عدد من النجوم المنضمين هذا العام في طليعتهم  ضيوف شرف قائلة : " هيكونوا   مفاجأة ". 

وعن غياب  الراحل الفنان مصطفى درويش قالت : " إفتقدناه وأتمنى يكون في مكان احسن وده أحد الاسباب الي كنا بنفكر فيها لو عملنا " سيزون 2" هنعمل إيه ؟   لاننا حاسين بالفعل إننا عيلة بجد والكتاب  وجدوا طريقة لتعويض غياب الراحل وأنه يكون موجود في ذات الوقت. 

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/K3YV2RKWqMH8aQSV/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة القديرة ميمي جمال الفنان مصطفى درويش الفنانة دينا الشربيني برنامج كلمة أخيرة دينا الشربيني كامل العدد مسلسل كامل العدد ميمي جمال

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