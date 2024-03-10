دينا الشربيني عن " كامل العدد بلس 1" : خلصنا تصوير وهيكون فيه مفاجآت في " ضيوف الشرف"

علقت الفنانة دينا الشربيني على دورها في الجزء الثاني من مسلسل " كامل العدد بلس 1" قائلة : "الجزء ده فيه أحداث جديدة وقضايا مختلفة بعد ما الاولاد كبروا سنة بالاضافة لانضمام مجموعة جديدة من النجوم.

أكملت خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:: " خايفة شوية وأتمنى يحوز إعجاب المشاهدين ".



أشادت بوجود الفنانة القديرة ميمي جمال وإسعاد يونس قائلة : " كنا بننبسط أوي في التصوير والفنانة القديرة إسعاد يونس إضافة كبيرة للمسلسل من سيزون " 1" والقديرة ميمي جمال ودائما ببقى خايفة من أخر يوم تصوير علشان مش هشوف " الكرو " كله ".

كشفت أن تصوير العمل إنتهى بالفعل قبل رمضان وأن عدد حلقاته 15 حلقة وأن هناك عدد من النجوم المنضمين هذا العام في طليعتهم ضيوف شرف قائلة : " هيكونوا مفاجأة ".

وعن غياب الراحل الفنان مصطفى درويش قالت : " إفتقدناه وأتمنى يكون في مكان احسن وده أحد الاسباب الي كنا بنفكر فيها لو عملنا " سيزون 2" هنعمل إيه ؟ لاننا حاسين بالفعل إننا عيلة بجد والكتاب وجدوا طريقة لتعويض غياب الراحل وأنه يكون موجود في ذات الوقت.

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