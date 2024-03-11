عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة ستيني وإصابة حفيده في تصادم تروسيكل ونقل بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة عامل في بداية العقد السابع من العُمر بينما أصيب حفيده طالب بالصف الأول الإعدادي، باشتباه ما بعد الارتجاج؛ إثر تعرضهما لتصادم تروسيكل بسيارة نقل من الخلف، بالطريق الوسطاني دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم تروسيكل بسيارة نقل بالطريق الوسطاني دائرة المركز، ووجود جثة ومصاب.

فارق أولاده في رمضان.. انتهاء حياة موظف صعقًا بالكهرباء في سوهاج

تجديد حبس مُعلم ونجل شقيقه لتعديهما بـ"خرطوش" على عامل في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو (السيد ا.ع.س، 63 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز)، وذلك أثناء تخطي القائد لأحد المطبات بالطريق إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل من الخلف قيادة المدعو (صبور ع.ح.ش، 55 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج).

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، وإصابة حفيده المدعو (احمد ح.ا.ا، 13 سنة، طالب)، وأفاد قائد السيارة ونجل المتوفي المدعو (احمد ا.ا.ع، 22 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تروسيكل طما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يوجه بزيادة المعروض من السلع الغذائية بمعارض "أهلاً رمضان"

ترشيحاتنا

رمضان صبحي.. حسام حسن يوجه رسالة مهمة للاعبي الأندية المصرية

دعاء اليوم الأول في رمضان 2024 لتحصين الأبناء من العين.. الرسول أوصى بـ12 كلمة

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

عش رحلتك داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بـ صحبة صدى البلد.. فيديو

خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ