انتهاء حياة ستيني وإصابة حفيده في تصادم تروسيكل ونقل بسوهاج

انتهت حياة عامل في بداية العقد السابع من العُمر بينما أصيب حفيده طالب بالصف الأول الإعدادي، باشتباه ما بعد الارتجاج؛ إثر تعرضهما لتصادم تروسيكل بسيارة نقل من الخلف، بالطريق الوسطاني دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم تروسيكل بسيارة نقل بالطريق الوسطاني دائرة المركز، ووجود جثة ومصاب.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو (السيد ا.ع.س، 63 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز)، وذلك أثناء تخطي القائد لأحد المطبات بالطريق إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل من الخلف قيادة المدعو (صبور ع.ح.ش، 55 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج).

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، وإصابة حفيده المدعو (احمد ح.ا.ا، 13 سنة، طالب)، وأفاد قائد السيارة ونجل المتوفي المدعو (احمد ا.ا.ع، 22 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.