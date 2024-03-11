أسعار الخضراوات بسوق الجملة في أول أيام شهر رمضان.. الكوسة بـ15 جنيها| شاهد

رصد أيمن دياب، مراسل قناة صدى البلد في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأكد دياب خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، توافر جميع أصناف الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بكميات كبيرة.



وقال حسين الجمال، أحد التجار بسوق الجملة لمراسل قناة صدى البلد، إن الأسعار في متناول الجميع.



وأوضح التاجر بسوق الجملة لمراسل قناة صدى البلد، أن كرتونة الطماطم متوفرة بسعر 160 جنيها بإجمالي 26 كيلوجرام، وكيلو الفلفل الحار بـ24 جنيها، بينما وصل سعر الخيار إلى 15 جنيها، والباذنجان الأبيض بسعر 25 جنيها، وكيلو الجزر بـ5 جنيهات، وكيلو الليمون بـ20 جنيها، وكيلو الكوسة بـ15 جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو ورق العنب إلى 120 جنيها للمستهلك بسبب دخول شهر رمضان.



وأضاف أن فلفل الألوان متوفر في سوق الجملة بسعر 25 جنيها تصل للمستهلك بسعر 30 جنيها، والفاصوليا بسعر 30 جنيها والبسلة بسعر 30 جنيها والفلفل الرومي بسعر 18 جنيها والبصل الأبيض بـ12 جنيها والبطاطس بـ12 جنيها.