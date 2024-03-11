عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منح شهادة الاعتماد لـ3 وحدات رعاية ومستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

منظومة التأمين الصحى
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن موافقة اللجنة العليا لإعتماد المنشآت الصحية على منح شهادات الإعتماد لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى ، ومن بينها 8 وحدات رعاية أولية داخل محافظة أسوان .

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نعمل على قدم وساق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى لإعتمادها من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وحصولها على شهادة الإعتماد الصادرة عن GAHAR  .

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

إضاءة الطريق الزراعي بشكل منتظم لمسافة 5 كم «أسوان/ القاهرة»

التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

وأوضح أشرف عطية بأن محافظة أسوان تم إدراجها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لكافة الجهود المتميزة التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية إلى مواقع طبية وعلاجية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أوجه الرعاية المتعددة للمواطنين بالجودة العالية فى ظل المتابعة المستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة .

وأشار عطية بأنه تم منح الإعتماد المبدئى من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لمستشفى أسوان التخصصى ووحدات طب الأسرة بالفوزة ، والكفور ، والإسماعيلية ، والشطب ، والقفطية ، والجعافرة ، وحجازه ، وجزيرة هيسا ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة فى أسوان إلى 37 منهم 32 وحدة ومركز رعاية أولية و 5 مستشفيات لخدمة أهالى المحافظة .

منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر رمضان

نظر دعوى حل مجلس الزمالك.. وتفاصيل حضور مرتضى منصور جلسه اليوم

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

ترشيحاتنا

اشتبك معه.. ماذا حدث بين محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي؟

تجار عملة.. إحالة عصابة ضباط مباحث الأموال العامة المزيفة للمحاكمة

شعبة القصابين تعلن مفاجأة عن أسعار اللحوم الحمراء

بحضور ولية العهد.. رفع العلم السويدي بمقر الناتو في بروكسل| شاهد

زكاة الفطر .. الإفتاء توضح إمكانية إخراجها نقودا في أول أيام رمضان

رغم العقوبات.. روسيا تحقق عوائد كبيرة من مبيعات النفط والغاز في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر يوميا في رمضان

من غير بيض.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة

طبيبة تكشف كارثة بمشروب رمضاني يتناوله أهل مصر والخليج

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ