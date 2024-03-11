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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 غارات أمريكية بريطانية ضد الحوثيين في الحديدة

ميناء الحديدة اليمني
ميناء الحديدة اليمني

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الاثنين، أن عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف بـ 3 غارات منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تلقت بلاغًا عن هجوم على سفينة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 71 ميلًا بحريًا (نحو 131.5 كيلومترًا) جنوب غربي الصليف في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".

ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
 

الحوثيين عمليات التجارة البحرية البريطانية ميناء الصليف اليمني اليمن

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