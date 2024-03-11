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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالبات بإجبار نتنياهو على فحص حالته الجسدية والعقلية.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مطالبات بإجبار بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على فتحص حالته الجسدية والعقلية .

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 وأوضح التقرير أنه هناك مطالبات بفحص نتنياهو بعد ظهوره أكثر من مرة ويظهر عليه تدلي في جفونه.

وتابع التقرير أنه هناك مطالب بالتعرف على الخطة الاحتياطية في إسرائيل  إذا ما أصيب نتنياهو بعجز أو موت مفاجئ .

وأكمل التقرير أنه هناك التماس تم تقديمه داخل إسرائيل للمحكمة العليا أكد أن نتنياهو لم يتبع بروتوكولات التي تتطلب منه الكشف عن حالته الصحية والجسدية لسنوات .

ولفت التقرير إلى أن نتنياهو صاحب الـ 74 عاما لم ينشر تقريرا صحيا سنويا عن الفترة من 2016 وحتى 2023 حسب تايمز او إسرائيل.

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