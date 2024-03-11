قضينا على رقم 4.. نتنياهو يهدد قادة حماس

توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة حركة حماس مجددًا، قائلًا "نحن في طريقنا لتحقيق النصر الكامل".

وأضاف نتنياهو خلال كلمة نشرها على حسابه بمنصة "إكس" "خلال هذا الطريق قضينا على الرقم 4 وفي الطريق للقضاء على الأرقام الثلاثة الأولى في ترتيب القيادة".

وتابع قوله "كل واحد منهم سيموت، وسوف نصل إلى الجميع".

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المسؤولين الإسرائيليين تساءلوا عن مقصد نتنياهو من الرقم 4 في حماس.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اغتيال مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحماس، في غارة جوية حديثة في وسط قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجيش لم يؤكد حتى الآن نجاح اغتيال القيادي بالقسام مروان عيسى.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يتحقق من احتمالية مقتل القيادي بالقسام مروان عيسى في غارة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، كان عيسى يقيم في مخيم النصيرات. وخلال ليلة السبت والأحد، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة جوية على مبنى يعتقد أنه يوجد فيه؛ حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتشير التقارير إلى أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في الضربة، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.