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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: لدي خلافات مع بايدن وأنا المسئول عن مستقبل إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن لديه خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك خلال حديث مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الأمريكية منذ الانتقادات التي وجهها إليه بايدن مساء السبت.

وقال نتنياهو: "أجرينا العديد من المحادثات من القلب إلى القلب، لكنني المسئول عن مستقبل إسرائيل، معظم الإسرائيليين يؤيدون موقفي".

وانتقد تصريحات بايدن الأخيرة، قائلا: "ليس من المفيد أن تعتقد حماس أن هناك فجوات بيننا وبين الولايات المتحدة".

وأجرت شبكة "إم إس إن بي سي" مقابلة مع بايدن،  ليلة السبت قال فيها إنه يعتقد أن نتنياهو مخطئ في إدارة الحرب، ويؤذي إسرائيل من خلال عزل الدعم الدولي عنها فعليا.

وكرر بايدن تصريحاته السابقة وأكد أن من حق نتنياهو الدفاع عن البلاد، لكنه أشار إلى أنه يجب عليه إيلاء المزيد من الاهتمام للأبرياء الذين يقتلون نتيجة الإجراءات المتخذة".

وسئل بايدن عما إذا كان هناك "خط أحمر" يضعه لنتنياهو، فأجاب: "هناك خط أحمر، لكنني لن أتوقف أبدا عن دعم إسرائيل".

وألمح بايدن إلى عملية برية محتملة في رفح، وقال: "من المستحيل أن يُقتل 30 ألف فلسطيني آخر نتيجة للحرب المستمرة ضد حماس. هناك طرق أخرى للتعامل مع الأمر.

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