وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة انتقاد حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، بسبب رد فعله "غير المقبول"، حسب الرواية الإسرائيلية، على تصرفات حماس ضد الشعب الإسرائيلي.

ووفقا لرسالة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، انتقد كاتس جوتيريش "لرفضه" الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر في أحدث تقارير الأمم المتحدة.

وقال كاتس: "إن ردكم على الفظائع التي ترتكبها حماس غير مقبول، وإن تجاهلك للأعمال الشنيعة كما هو موثق في تقرير الأمم المتحدة الأخير، وهي الأفعال التي لا تزال ترتكب، ليس فقط غير كاف ولكنه مهين أيضًا، لقد كان العالم ينتظر خمسة أشهر لأفعالكم".

وأضاف كاتس أنه بدلا من إعلان حماس جماعة إرهابية وتركيز الجهود على فرض عقوبات صارمة مماثلة لتلك المفروضة على تنظيمي القاعدة وداعش، ركزت الأمم المتحدة بدلا من ذلك على إدانة إسرائيل.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، أن مكتب جوتيريش ضمن أن منظمات الأمم المتحدة لم تقدم الرعاية الطبية المناسبة للرهائن، فضلا عن تعمد دفن أفعال حماس الفظيعة في تقرير للأمم المتحدة.

وتابع كاتس: "سنتذكر فترة ولايتك في الأمم المتحدة لأنها قلصت مكانة المنظمة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما سمح لها بأن تصبح مركزًا لمعاداة السامية والتحريض ضد إسرائيل".