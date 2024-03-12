مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

في إطار مشاركتهما في اليوم العالمي للمرأة وتعزيز مبادرة الشمول المالي، قرر بنكا الأهلي المصري ومصر الحكومي فتح حسابات توفير خالية من الرسوم والمصروفات الإدارية، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتعزيز وعي المرأة المصرية بالخدمات المصرفية والمالية. وتسمح هذه الحملة للسيدات بفتح حسابات بنكية بدون أي رسوم أو حد أدنى للرصيد المطلوب.

يشارك البنك المركزي المصري في هذه الفعالية من خلال السماح للبنوك بوجود فروع مؤقتة خارج فروعها وفي الأماكن العامة لتوفير الوعي المالي والمساعدة في فتح حسابات بنكية للسيدات. وتأمل البنوك من خلال هذه المبادرة أن تكون فرصة لزيادة الوعي المالي والمساهمة في تحسين وضع المرأة المصرية في البنية المالية.

وفي سياق آخر، قام البنك الأهلي المصري برفع أسعار الفائدة على حساباته المصرفية بنسبة تصل إلى 3%. ومن جانب آخر، قرر بنك مصر رفع أسعار الفائدة على الحسابات الجارية والمرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، فيما لم يتم التغيير في أسعار الفائدة على الحسابات العادية للعائد الثابت.

يأتي رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في إطار جهوده لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. وقد تم رفع سعر الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.

ويتيح البنكان حسابات مختلفة مخصصة للشباب والعملاء العاديين وأصحاب الهمم– الحالات الخاصة- وأصحاب المعاشات والجاري وكل واحد فيهم له مزايا تختلف عن الآخر على مستوى أسعار الفائدة ودورية صرف العائد وخلافه.

أسعار الفائدة على حسابي التوفير العادي والشباب في بنكي الأهلي ومصر باعتباره الأكثر طلبا بين العملاء بعد وقف الرسوم الإدارية من غد لنهاية مارس الجاري.

البنك الأهلي

حساب التوفير العادي

يقسم البنك حساب التوفير إلى 8 شرائح تتدرج بينها مستويات سعر الفائدة حسب قيمة كل شريحة.

- من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه: لا يحصل العميل على أي فائدة.

- الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.5% سنويا إلى 5.7% حسب دورية صرف العائد.

- الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.5% إلى 5.7% حسب دورية صرف العائد.

- الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.75% إلى 9% حسب دورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الرابعة من نصف مليون جنيه إلى 1.5 مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 9.5% إلى 10% حسب دورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الخامسة من 1.5 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: تتراوح الفائدة بين 10.3% إلى 10.5% حسب دورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة السادسة من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه: تتراوح الفائدة بين 11.3% إلى 11.5% حسب دورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة السابعة من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 11.8% إلى 12% حسب دورية صرف العائد.

- الشريحة الثامنة أعلى من 20 مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 12.3% إلى 12.5% حسب دورية صرف العائد السنوية.

حساب الشباب

- احتساب الفائدة: يبدأ على الرصيد فوق 3 آلاف جنيه.

- سن العميل: من سن 16 إلى فوق.

- الشريحة من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: يتراوح سعر الفائدة بين 8.25% إلى 8.35% حسب دورية صرف العائد.

- الشريحة أكثر من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: يتراوح سعر الفائدة بين 8.5% إلى 8.75% حسب دورية صرف العائد.

- أكثر من 500 ألف جنيه يتم تحويله إلى حساب التوفير العادي، ويتم احتساب سعر الفائدة حسب رصيد الحساب.



بنك مصر

حساب التوفير العادي

عدد شرائح الحساب: مقسم إلى 5 شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب رصيد كل شريحة.

- حدود احتساب العائد: يبدأ على الرصيد من أول 3 آلاف جنيه ودون ذلك (صفر) فائدة.

- الشريحة الأولى تبدأ من 3 إلى 5 آلاف جنيه: تتراوح بين 6.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و6.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و6.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و6.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: نسبة الفائدة 6.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و6.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و6.875% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و7% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الثالثة أكثر من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: نسبة الفائدة 7% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و7.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و7.325% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و7.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الرابعة أكثر 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: سجلت الفائدة 7.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و7.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية و7.875% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و8% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: نسبة الفائدة 8% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و8.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و8.375% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و8.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

حساب الشباب

- احتساب الفائدة: يبدأ من 500 جنيه.

- سن العميل: من 16 عاما إلى 30 سنة.

- سعر الفائدة: 8% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و8.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و8.375% سنويا للعائد نصف السنوي، و8.5% سنويا للعائد السنوي.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب: 20 ألف جنيه.

- أكثر من 20 ألف جنيه: يتم تحويله إلى حساب التوفير العادي واحتساب العائد بحسب الشريحة التي يقع بها رصيد الحساب ودورية صرف العائد.