عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3100 جنيه للجرام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

كما يتابع المستثمرون أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

txt

مفاجأة للمقبلين على الزواج.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم| ونصيحة للتوقيت الأفضل للشراء

txt

أول أيام رمضان.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف هتشتري ولا هتبيع


يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهورفيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم

وبلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 3600 جنيهًا للبيع، و3542 جنيهًا للشراء.

- فيما وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3300 جنيهًا للبيع، و3247.5 جنيهًا للشراء.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 3150 جنيهًا للبيع، و3100 جنيه للشراء.

- فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 2700 جنيهًا للبيع، و2657 جنيهًا للشراء.

- فيما وصل سعر الذهب عيار 14 لنحو 2100 جنيهًا للبيع، و2066.75 جنيهًا للشراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 25200 جنيه للبيع، و24800 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي تماسكت أسعار الذهب، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وتصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2177.24 دولار للأونصة،  فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2183.90 دولار.

وسجل الذهب مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتماسك الأسعار عند المستويات المرتفعة بانتظار بيانات التضخم في أسعار المستهلكين لشهر فبراير، المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، إذ من المحتمل أن يكون هذا هو المحرك الأكبر لأسعار الذهب على مدار الأسبوع بالنظر إلى أن المركزي الأميركي حاليا في فترة صمت.

ومن شأن أي قراءة تظهر هبوطا في مؤشر أسعار المستهلكين أن تعزز من احتمالات خفض الفائدة مبكرا مما يدعم أسعار الذهب. وبدا رئيس المركزي الأميركي جيروم باول أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

txt

أسعار الذهب في أول يوم رمضان

txt

أول أيام رمضان.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 913.16 دولار للأونصة واستقر البلاديوم عند 1019.54 دولار كما لم تشهد الفضة تغيرا يذكر عند 24.30 دولار.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

تحمل 200 طن مواد غذائية.. إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى غزة|فيديو

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في أول يوم رمضان

آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

ترشيحاتنا

فنون إسلامية.. مزاد عالمى يبيع مصحفا بشكل مزخرف ومضيء

حزب الله يستهدف مقر قيادة الدفاع الجوي للاحتلال بمائة صاروخ

ما حكم نسيان نية الصيام وهل تكفي واحدة؟.. واجبة التجديد لكل يوم

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

أرتيتا يفجر مفاجأة بشأن مهاجم أرسنال قبل ساعات من مباراة الحسم

المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة وصل لنقطة حرجة بعد موت الأطفال جوعا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

عباءة بيضاء.. ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية في البيت

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ