3100 جنيه للجرام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهورفيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم

وبلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 3600 جنيهًا للبيع، و3542 جنيهًا للشراء.

- فيما وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3300 جنيهًا للبيع، و3247.5 جنيهًا للشراء.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 3150 جنيهًا للبيع، و3100 جنيه للشراء.

- فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 2700 جنيهًا للبيع، و2657 جنيهًا للشراء.

- فيما وصل سعر الذهب عيار 14 لنحو 2100 جنيهًا للبيع، و2066.75 جنيهًا للشراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 25200 جنيه للبيع، و24800 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي تماسكت أسعار الذهب، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وتصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2177.24 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2183.90 دولار.

وسجل الذهب مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتماسك الأسعار عند المستويات المرتفعة بانتظار بيانات التضخم في أسعار المستهلكين لشهر فبراير، المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، إذ من المحتمل أن يكون هذا هو المحرك الأكبر لأسعار الذهب على مدار الأسبوع بالنظر إلى أن المركزي الأميركي حاليا في فترة صمت.

ومن شأن أي قراءة تظهر هبوطا في مؤشر أسعار المستهلكين أن تعزز من احتمالات خفض الفائدة مبكرا مما يدعم أسعار الذهب. وبدا رئيس المركزي الأميركي جيروم باول أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 913.16 دولار للأونصة واستقر البلاديوم عند 1019.54 دولار كما لم تشهد الفضة تغيرا يذكر عند 24.30 دولار.