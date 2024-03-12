تنبيه عاجل بشأن ترقيات المعلمين 2024 وإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيها عاجلا بشأن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين: "على شاغلي وظيفة معلم أول فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023 / 2024 بكل مديرية تعليمية، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين "برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي “في الفترة من اليوم 12 مارس 2024 الى 26 مارس 2024”.

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين : أن هذا يأتي في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين ، وفي ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023 / 2024 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، وفي إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة معلم أول فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023 / 2024

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على ضرورة اتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين: سوف يتم المخاطبة تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.