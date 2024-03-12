برلماني: توجيهات السيسي لتحسين قطاع الأعمال العام تستهدف تطوير الاقتصاد

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتنفيذ خطة تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، تستهدف تطوير الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن شركات قطاع الأعمال العام لها دور مهم وكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تعمل على توفير المستلزمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام والشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في النهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل للشباب.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.