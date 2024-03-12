عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات السيسي لتحسين قطاع الأعمال العام تستهدف تطوير الاقتصاد

نادر الخبيري ، عضو
نادر الخبيري ، عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتنفيذ خطة تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، تستهدف تطوير الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن شركات قطاع الأعمال العام لها دور مهم وكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تعمل على توفير المستلزمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام والشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في النهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل للشباب.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.

نادر الخبيري مجلس النواب عبدالفتاح السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

آخر موعد.. غدًا المقابلات الشخصية للمتخلفين عن الحضور في مسابقة معاون نيابة إدارية

الأرصاد تحذر: غدا ذروة الموجة الحارة والعظمى تسجل 37 درجة

4 مسئولين أمريكيين يكشفون شروط بايدن لمعاقبة إسرائيل.. واحتجاج لـ8 أعضاء بالشيوخ

أذان المغرب اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي محافظات مصر

%72 منهم أطفال ونساء.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

القضاء على الرقم 4.. جدل بسبب تصريحات نتنياهو الغامضة| من يقصد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. أخطاء يفعلها الصائمون يجب الابتعاد عنها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة على الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ