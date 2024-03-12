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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ22 مسلحا.. البحرية البريطانية تعلن عن حادث خطير بالقرب من ساحل الصومال

هيئة العمليات التجارية
هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية

أعلنت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرا عن حادث وقع على بعد 600 ميل بحري شرق الصومال.

وأضاف البحرية البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن 22 مسلحا اعتلوا السفينة وأجبروا طاقمها على التوجه نحو ساحل الصومال.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن طاقم السفينة المختطفة لم يصب بأذى بسبب الهجوم.

وفي وقت سابق، أبلغت وكالات بحرية بريطانية عن وقوع حادث في المياه على بعد حوالي 50 ميلاً بحريًا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية، حيث يشن الحوثيون هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل.

وأكدت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أن السلطات تحقق حاليًا في الحادث. إضافة إلى ذلك، أقرت شركة أمبري الأمنية بعلمها بحادث وقع على بعد حوالي 52 ميلاً بحريًا جنوب عدن وبدأت تحقيقاتها الخاصة.

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