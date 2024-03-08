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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة البحرية البريطانية تؤكد وقوع حادث في المياه بالقرب من عدن اليمنية

صدى البلد

بحسب رويترز، أبلغت وكالات بحرية بريطانية عن وقوع حادث في المياه على بعد حوالي 50 ميلاً بحريًا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية، حيث يشن الحوثيون هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في الطرق البحرية الرئيسية بما في ذلك البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر، تضامنًا مع الفلسطينيين وسط الصراع المستمر في غزة.

وأكدت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أن السلطات تحقق حاليًا في الحادث. إضافة إلى ذلك، أقرت شركة أمبري الأمنية بعلمها بحادث وقع على بعد حوالي 52 ميلاً بحريًا جنوب عدن وبدأت تحقيقاتها الخاصة.

ولا تزال الطبيعة الدقيقة للحادث وتفاصيله قيد التدقيق حيث تعمل السلطات البحرية وشركات الأمن على التأكد من الظروف المحيطة بالحدث المبلغ عنه.

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