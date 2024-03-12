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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يعلن انتهاء أزمة بث لقائه مع زد بالدوري

النادي المصري
النادي المصري

أعلن النادي المصري انتهاء أزمة بث لقائه مع زد إف سي، المقرر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

 

وطالب المصري بإذاعة اللقاء تليفزيونيا، خاصة أن القناة الناقلة للدوري أون تايم سبورتس ستذيع مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وفي نفس التوقيت تذاع مباراة الزمالك والجونة على القناة الثانية أون تايم سبورتس 2.

 

وكشف النادي البورسعيدي أن اللقاء سيذاع عبر قناة إكسترا لايف، بناء على الخطابات التي تم إرسالها للشركة الراعية لحقوق البث الفضائي للدوري المصري.

 

ويعاني المصري غيابات عديدة أمام زد، على رأسها المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، لتراكم البطاقات، وباهر المحمدي وإيزي إيميكا ومحمد دبش، للإصابة.

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