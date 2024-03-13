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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء تدعم مستشفى الفيوم العام بـ 500 ألف جنيه.. وهكذا رد المحافظ

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

حضر وفد من النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء الفيوم، ترأسه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، والأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء د. خالد أمين،  إجراءات تسليم وتبرع لجنة مصر العطاء بالفيوم، بجهاز أشعة تليفزيونية، وجهازي متابعة نبض الجنين (CTG)، لقسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، بتكلفة تتجاوز نصف مليون جنيه.

حضر من نقابة أطباء الفيوم د. محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، ود. محمد صفاء الدين وكيل النقابة ومقرر لجنة مصر العطاء بالفيوم، ود. محمود جبالي أمين عام نقابة الفيوم، و د. أحمد سعد اللباد أمين الصندوق، ود. أحمد والي الأمين العام المساعد، ود. أحمد رشوان مقرر اللجنة العلمية بالنقابة، وبلال سعيد إداري اللجنة.

نقابة الأطباء المصرية 

وكان في استقبال الوفد د. محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، ود. أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، ود. هاني همام مدير فرع الإسعاف بالفيوم، ود. سامح رمضان استشاري مناظير الجهاز الهضمي ومنسق الزماله، د. أحمد رمضان وكيل المستشفى وعددا من أخصائي النساء والأطباء المقيمين بالمستشفى.

من جهته، استقبل محافظ الفيوم د. أحمد الأنصاري، نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، والوفد المرافق له، تم خلال اللقاء مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، ودراسة الأوضاع بالمستشفيات والمراكز الطبية واحتياجاتها المختلفة، والتحديات التي تواجه هذا القطاع العام، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ الفيوم، بنقيب أطباء مصر والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مثمناً جهود ودور النقابة، في تقديم الدعم والرعاية لكافة الأطباء العاملين بالمحافظة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم سبل الدعم اللازم للمنظومة الصحية والقطاع الصحي بالمحافظة، كونه أحد أهم القطاعات الخدمية، وارتباطه الوثيق بصحة الإنسان، من أجل توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية على أعلى مستوى.

فيما، وجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، الشكر والتقدير لمحافظ الفيوم، علي حفاوة الاستقبال والجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة القطاع الصحي.

وأكد نقيب الأطباء حرص النقابة العامة علي التواصل المستمر مع النقابة الفرعية بالفيوم لتحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة.

كما حرص نقيب الأطباء خلال زيارته محافظة الفيوم، على الاستماع إلى أبنائه من الأطباء والطبيبات العاملين بمستشفى الفيوم العام، وأهم القضايا والمشكلات التي تؤرقهم.

وأبدى أطباء المستشفى سعادتهم بتوفير الأجهزة التي قدمتها لجنة مصر العطاء للمستشفى، بما يحسن من بيئة العمل، وتساعدهم على إتمام مهام عملهم بأمان أكثر.

وأكد نقيب أطباء الفيوم د. محمد عثمان، أن مستشفى الفيوم العام تقدم الخدمة الطبية لآلاف المرضى بشكل يومي، والأجهزة التي تبرعت بها لجنة مصر العطاء ستساعد الفريق الطبي هناك على تقديم خدمة جيدة للمرضى.

وصرح د. محمد صفاء الدين وكيل نقابة أطباء الفيوم، أن هذا التطوع والعمل يأتي كباكورة لإنشاء لجنة مصر العطاء بالفيوم والتي تم تدشينها هذا العام، وتعمل على استقبال تبرعات المواطنين لدعم المستشفيات والقطاع الصحي، والمرضى.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء د. خالد أمين، إن ذلك يأتي بالتنسيق بين لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة، ولجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم، التي تم تدشينها حديثا، ورابطة أطباء النساء والتوليد بالفيوم.

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