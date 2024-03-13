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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مشوار عبده داغر برؤية إيناس جلال الدين في أمسية ثقافية بمعهد الموسيقى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في التاسعة ونصف مساء غدًا الخميس،  على مسرح معهد الموسيقى العربية، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب «عبده داغر .. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار»، أحدث مؤلفات الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام التخطيط الموسيقي بالإذاعة المصرية.

يحاورها الدكتور خالد داغر، بحضور عدد من تلاميذ الموسيقار الراحل هم العازفين محمد ظهير، هشام عصام، حازم شاهين إلى جانب فقرات فنية اداء الضيوف.

جدير بالذكر ان الموسيقار عبده داغراحد الرموز الموسيقية البارزة ، لقب بملك التقاسيم واشتهر باسلوب ومنهج مميز فى العزف والتأليف يعتمد على استعراض امكانات الالات الموسيقية لتطوير القوالب القديمة بدلا من حصرها في محاكاه الصوت البشري ولد بمدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود تعلم العزف على آلة العود في سن السابعة على غير رغبة والده ، ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، وفي شبابه ونتيجة لموهبته ومهارته عمل كعازف للكمان في الفرق الخاصة بكبار المطربين منهم أم كلثوم - محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ، أسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية ، قدم اعماله فى مختلف الدول العربية والاوروبية واقام ورش عمل وشارك في مهرجانات متخصصة بكل من فرنسا ، هولندا ، المانيا ، اسبانيا  وبلجيكا ، تولى الإشراف على بيت الكمان الشرقى وتدريب طلابه ، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وتوفى فى 10 مايو 2021 بعد ان ترك ارثا موسيقيا متفردا .

 

يشار ان الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين تشغل حاليا منصب مدير عام التخطيط الموسيقي والغنائى بالاذاعة المصرية وعضو اللجنة العلمية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، صدر لها العديد من المؤلفات عن نخبة من المبدعين المصريين منهم الموسيقار علي إسماعيل ، المؤلف والموزع فؤاد الظاهرى ، الفنان محمد منير وغيرهم .

دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد مسرح معهد الموسيقى العربية كتاب عبده داغر الدكتورة إيناس جلال

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