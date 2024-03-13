محافظ القليوبية يوجّه بحصر تراكمات مخلفات الهدم بالطريق الدائري والزراعي

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية لحصر كميات تراكم مخلفات الهدم والتطوير بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي بحي غرب شبرا ومدينة قليوب ومنطقة القطاوي ونفق شعراوي بحي شرق شبرا الخيمة وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء ومدن المحافظة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.



وخلال الجولة وجه المحافظ مسئولى الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بحصر تلك التراكمات ووضع خطة لرفع التراكمات والتخلص الآمن منها.



كما وجه المحافظ بضبط أى سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات فى المناطق التى يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



وناشد محافظ القليوبية المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن ، كما وجه الهجان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات.



واستكمل المحافظ الجولة داخل انفاق المشاة (نفق المؤسسة ونفق ناصر ونفق كليه الزراعة) بحي غرب شبرا الخيمة وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامة الخدمة.



وخلال الجولة تفقد المحافظ نفق كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة حيث لاحظ عدم وجود كشافات إنارة داخل النفق وعلي الفور وجه بالتنسيق مع مديرية الأمن القليوبية بتخصيص أفراد أمن داخل الأنفاق لعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخرى وتأمين الأنفاق.



كما وجه الهجان برفع كل الإشغالات اعلي الانفاق والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين

ثم توجه الهجان لمدينة قها حيث تابع أعمال رفع اكثر من 20 طن مخلفات ناتج عن أعمال تطوير الطريق الزراعي.