الضفادع البشرية للقسام تنفذ عملية تسلل على ساحل زيكيم جنوب عسقلان

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الضفادع البشرية للقسام، نفذت عملية تسلل على ساحل زيكيم جنوب عسقلان، حيث دارت اشتباكات عنيفة لم تنتهِ حتى الآن.

وكانت كتائب المجاهدين أعلنت في وقت سابق استيلاءها على طائرة للاحتلال من نوع Evo Max 4T في شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وباركت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، عملية الطعن عند حاجز النفق في بيت لحم، والتي قام بها شاب فلسطيني من مخيم جنين.

وكانت حركة حماس، قالت في بيان لها عبر قناتها على “تليجرام”: "نهيب بجماهير الشعب الفلسطيني مواصلة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، خاصة ونحن نعيش نفحات شهر رمضان الفضيل شهر الجهاد والمقاومة".

وأضافت حماس: "نحن اليوم في الثالث من شهر رمضان المبارك، نودع ثلة من الشهداء في القدس وجنين وبيت لحم".

وأكدت حماس مباركتها لعملية الطعن عند "حاجز النفق" في بيت لحم، معلنة استشهاد ربيع النورسي أحد مجاهدي مخيم جنين، والذي نسبته إلى كتائب القسام "الذراع العسكرية لحماس".

ودعت الحركة في بيانها، الشعب الفلسطيني في كل مدن وقرى الضفة الغربية للانطلاق نحو المسجد الأقصى المبارك، وحصاره، والتصدى لمساعي الاحتلال الإسرائيلي لفرض أمر واقع عليه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة مستوطنين إسرائيليين بجروح جراء هجوم طعن عند حاجز النفق بين بيت لحم ومدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على المنفذ.

وبحسب التقرير الأولى، وصل منفذ عملية الطعن إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة كهربائية، ثم ترجل منها ونفذ العملية.