عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

إيمان العاصي
إيمان العاصي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

على خطى والده.. ابن هاني الناظر يفاجئ متابعي الراحل بهذا القرار

كتب الدكتور محمد، نجل استشاري الجلدية الراحل الدكتور هاني الناظر، على صفحة والده الشخصية على “فيس بوك” منشورا جديدا بمثابة مفاجأة للمتابعين.

ماذا يحدث لجسمك عند غسل المواعين يوميًا

يمكن أن يؤدي غسل الأطباق إلى خفض مستوى التوتر لديك بشكل كبير، إذا قمت بذلك بوعي، وفقًا لدراسة جديدة.

لا تتوقعها.. تفاصيل مثيرة للجدل بملابس رامز جلال ببرنامجه

اختار النجم رامز جلال افتتاح برنامجه الرمضاني الجديد "رامز جاب من الآخر" بإطلالة فاخرة من دار أزياء Louis Vuitton.

ماذا يحدث للبشرة عند أستخدام زيت خشب الصندل؟ لن تصدق

خشب الصندل معروفًا بخصائصه الطبية ورائحته الفريدة على وجه الخصوص، نحن جميعًا نحب إدراجه في روتين جمالنا، زيت خشب الصندل هو وسيلة طبيعية ممتازة لتدليل البشرة.
 

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

جامع زوجته قبل الفجر واغتسل بعد طلوع الشمس فهل صيامه صحيح

دعاء النبي في صلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك

موضوعات متعلقة

جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

ناشط أمريكي يثير الجدل بعد اعتناقه الإسلام مع زوجته| تفاصيل غير متوقعة

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

طريقة عمل كيكة المقدار الواحد| بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

باستثمارات 60 مليون دولار.. شيفرون الأميركية تخطط لحفر أول بئر لاستخراج الغاز الطبيعي من"نرجس 2"

محمد يوسف يعلق على أزمة كولر وكهربا.. شاهد

هل النوم طوال النهار في رمضان يؤثر على ثواب الصيام؟.. الإفتاء تجيب

روسيا تطلب اجتماعًا مغلقًا عاجلاً لمجلس الأمن بشأن تحقيقات نورد ستريم

وكر عمليات الإجهاض.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة طبيب النساء بالجيزة

ناقد رياضي : صدام بين حسام حسن وجماهير الزمالك بسبب استدعاء اللاعبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

بعد ظهورهما المتكرر.. طبيعة العلاقة بين حورية فرغلي والفنان الشاب ميدو فايد

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ