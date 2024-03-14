نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
على خطى والده.. ابن هاني الناظر يفاجئ متابعي الراحل بهذا القرار
كتب الدكتور محمد، نجل استشاري الجلدية الراحل الدكتور هاني الناظر، على صفحة والده الشخصية على “فيس بوك” منشورا جديدا بمثابة مفاجأة للمتابعين.
ماذا يحدث لجسمك عند غسل المواعين يوميًا
يمكن أن يؤدي غسل الأطباق إلى خفض مستوى التوتر لديك بشكل كبير، إذا قمت بذلك بوعي، وفقًا لدراسة جديدة.
لا تتوقعها.. تفاصيل مثيرة للجدل بملابس رامز جلال ببرنامجه
اختار النجم رامز جلال افتتاح برنامجه الرمضاني الجديد "رامز جاب من الآخر" بإطلالة فاخرة من دار أزياء Louis Vuitton.
ماذا يحدث للبشرة عند أستخدام زيت خشب الصندل؟ لن تصدق
خشب الصندل معروفًا بخصائصه الطبية ورائحته الفريدة على وجه الخصوص، نحن جميعًا نحب إدراجه في روتين جمالنا، زيت خشب الصندل هو وسيلة طبيعية ممتازة لتدليل البشرة.
إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد
حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.