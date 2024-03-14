نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

كتب الدكتور محمد، نجل استشاري الجلدية الراحل الدكتور هاني الناظر، على صفحة والده الشخصية على “فيس بوك” منشورا جديدا بمثابة مفاجأة للمتابعين.

يمكن أن يؤدي غسل الأطباق إلى خفض مستوى التوتر لديك بشكل كبير، إذا قمت بذلك بوعي، وفقًا لدراسة جديدة.

اختار النجم رامز جلال افتتاح برنامجه الرمضاني الجديد "رامز جاب من الآخر" بإطلالة فاخرة من دار أزياء Louis Vuitton.

خشب الصندل معروفًا بخصائصه الطبية ورائحته الفريدة على وجه الخصوص، نحن جميعًا نحب إدراجه في روتين جمالنا، زيت خشب الصندل هو وسيلة طبيعية ممتازة لتدليل البشرة.



حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.