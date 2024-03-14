إزالة 3 حالات تعدى على حرم الطريق الزراعي بطوخ فى القليوبية ..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية حملة لإزالة التعديات المختلفة وذلك فى فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة التصدي الفورى لكافة صور المخالفات وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون.

وقام اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بالازالة الفورية لكافة صور المخالفات وعدم السماح بارتكاب مخالفات جديدة رافقه أثناء الإزالة خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة ورئيس الوحده المحلية ببلتان ومعدات الحملة الميكانيكية وحمايه الاراضى بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدى على حرم الطريق السريع والتى قام المخالفين بالشروع فى تبوير الاراضى الزراعيه وعمل معارض سيارات بالمخالفة ، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.