ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

ضبط رجال الأمن مالك شركة بالقاهرة لإدارته مخزنا بدون ترخيص، وتجميعه كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بقصد طرحه بالأسواق.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر ووضعه داخل زجاجات وأكياس مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحه بالأسواق، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على 3 أجولة بداخلها كمية من تبغ السجائر وزنت 300 كيلو جرام و84 زجاجة تبغ جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وكمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والملصقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.