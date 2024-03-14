عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن مالك شركة بالقاهرة لإدارته مخزنا بدون ترخيص، وتجميعه كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بقصد طرحه بالأسواق.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر ووضعه داخل زجاجات وأكياس مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحه بالأسواق، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على 3 أجولة بداخلها كمية من تبغ السجائر وزنت 300 كيلو جرام و84 زجاجة تبغ جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وكمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والملصقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجائر الجمالية صاحب شركة قسم شرطة الجمالية مديرية أمن القاهرة مخزن بدون ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر السوشيال ميديا وسرقتهم

كشف لغز جرائم السرقات بالقاهرة وضبط مرتكبيها | صور

ضربات أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة بالقاهرة | صور

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالقاهرة

إنقاذ مول بالقاهرة الجديدة من حريق بعد اشتعال النيران في مخبز

انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. صور

سلاح وذخيرة وممنوعات.. الأمن يحكم قبضته على تجار المخدرات بالقاهرة |صور

النيابة تحقق في إحتراق فرش بضائع و3 سيارات وواجهة عقار بحلوان.. صور

ترشيحاتنا

إيران تعلن تشكيل تحالف بحري مع روسيا والصين لتأمين شمال المحيط الهندي

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

كسر حصار.. حماس تصدر بياناً عاجلاً للاستنفار إلى المسجد الأقصي في رمضان

سقوط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر السوشيال ميديا وسرقتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ