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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات المرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية ببني سويف

صدى البلد

واصلت لجان المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة بني سويف جهودها في الوقوف على مستوى الخدمات والمرافق، من خلال المتابعة لمستوى منظومة العمل الإداري بالمديريات والوحدات المحلية بالقرى والمدن وشركات المرافق، بجانب التكامل مع حملات الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بالأسواق ومعارض السلع وغيرها من الملفات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل والتلاحم مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم عن قرب والسعي لتلبيتها في اطار المتاح من إمكانات وتطبيق القانون، والذي ينعكس بالإيجاب على مستوى وجودة حياة المواطنين.


وفي هذا السياق نفذت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة وفقا للتقرير الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، الذي استعرض خلاله  نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ببعض قرى ومراكز المحافظة، ومدى التزام العاملين بالحضور والانصراف، ورفع مخلفات القرى والشوارع وتمهيد الطرق بتلك الوحدات، تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة                    

 

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تم المرور على بعض الوحدات الخدمية بشرق النيل ومنها (الوحدة المحلية لقرية بياض العرب، والوحدة الصحية بكل من سنور وابني بيتك)  وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، ومتابعة الحالة العامة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة والإشغالات، وخطوط سير معدات الحملة الميكانيكية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.          

من جهته كلف المحافظ  وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين باتخاذ مايلزم  تلافي الملاحظات الواردة بالتقارير المتابعة الميدانية لمنظومة العمل الإداري ومستوى الخدمات في القطاعات الحيوية، مع الإفادة العاجلة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة من خلال منظومة متابعة متكاملة ومتعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

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