منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بغانا

توج منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات بذهبية بطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما حقق الفوز على نظيره موزمبيق بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد فوزه على رواندا بنتيجة 2/0 في لقاء نصف النهائي بعد أن تخطى منتخب كينيا بنتيجة 2/0 في دور ربع النهائي.



وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: دعاء الغباشي - مروة مجدي.