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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن تنائي الفريق.. شبانة يزف بشرى لجماهري الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن تجديد عقد لاعب الأهلي عمرو السولية، وعودة نجم الفريق من الإصابة.

و كتب شبانة: التجديد للسولية وعودة وسام أبو علي.

 

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

أهداف الأهلي والبنك
وسجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

الإعلامي محمد شبانة - الأهلي وسام أبو علي السولية

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