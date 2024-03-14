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تحقيقات وملفات

وفاة حبيبة الشماع| تحول مفاجئ في القضية.. ما هو مصير سائق أوبر والعقوبة المنتظرة؟

وفاة حبيبة الشماع
وفاة حبيبة الشماع "فتاة أوبر"

وفاة حبيبة الشماع.. توفت اليوم حبيبة الشماع الشهيرة بـ "فتاة أوبر" أو "فتاة الشروق"، وذلك عقب دخولها المستشفى في غيبوبة أثر حادث بسبب سائق أوبر، لتنال قصة حبيبة الشماع علي تأثر كبير من قبل الرأي العام.

وكانت حبيبة الشماع قد اشتبهت في محاولة اختطافها من قبل سائق الأوبر التي كانت متواجدة معه في سيارته، وقفزت من السيارة لتنجو بنفسها ولكنها تعرضت لإصابات قوية أدت لدخولها المستشفى ومن ثم وفاتها. 

وفاة حبيبة الشماع

وكانت حالة حبيبة الشماع حرجة وعانت من نزيف في المخ وارتشاح في أجزاء أخرى من المخ إلى جانب كدمات متفرقة، وجاء في إخطار وفاة حبيبة الشماع أنه يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21 الساعة 11:27 مساء، وصلت فتاة أوبر بادعاء حادث سير.

وأدى الحادث إلى نزيف تحت الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية ثم عانت المريضة من هبوط بالدورة الدموية نتاج التهابات وعدوى شديدة بالصدر، وتابع الإقرار أنه اليوم الخميس الموافق 2024/03/14 الساعة 04:20 مساء، توفت حبيبة الشماع جراء هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم ولكن المريضة لم تستجيب.

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