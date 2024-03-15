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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 5.. مي عمر تعلم بعلاقة أحمد زاهر وأروى جودة

مسلسل نعمة الأفوكاتو
مسلسل نعمة الأفوكاتو

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الخامسة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024. 

وخلال الحلقة الخامسة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تتشاجر نعمة (مي عمر) مع شخص يتابعها بسيارته، فيخبرها أنه من طرف رجل الأعمال ياسين الألفي (عماد زيادة) وتم تكليفه بمراقبتها وتقديم تقرير عنها. 

وخلال الحلقة الخامسة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تتمكن نعمة من مصالحة صديقتها مريم على زوجها بعد المشاكل التي حدثت بينهما، وتختتم أحداث الحلقة بأن نعمة تعلم من محمد أن زوجها صلاح (أحمد زاهر) على تواصل مع غريمتها سارة (أروى جودة). 

 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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