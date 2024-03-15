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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوى فؤاد على فراش المرض: النقابة لا تقف معي..و600 جنيه معاش أعطيها للبواب

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل معاناتها مع المرض والذى تعاني منه منذ فترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد فى الفيديو الذى نشرته الإعلامية سهير جودة خلال زيارتها لها إنها تعاني من المعيشة بسبب غلاء الأسعار.

وأضافت نجوى فؤاد أنها لم تحصل على معاش ونقابة المهن التمثيلية لم تساعدها فى محنة مرضها.

وتابعت نجوى أن قائلة: “عايزين يدوني معاش 600 جنيه قولتهم أنا بديهم للبواب.. العلاج دلوقتي غالي والمضاد الحيوي اللى بستخدمه سعره عالى جدا".

 



حالة نجوى فؤاد والغضروف

أثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها لأزمه فى الغضروف.

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد من فترة عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لفترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف.

 

الفنانة نجوى فؤاد نجوى فؤاد سهير جودة نقابة المهن التمثيلية

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