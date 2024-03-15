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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تستجيب لـ الفنانة نجوى فؤاد وتكلف لجنة طبية بمتابعة حالتها

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

صدمت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بعد تصريحاتها الأخيرة فى الفيديو الذى نشرته الإعلامية سهير جودة بأنها تعاني من المرض منذ أكثر من 6 أشهر ولم يتواصل معها أحد سواء من النقابة أو غيرها.

وكشف أحد المصادر داخل نقابة المهن التمثيلية أن الدكتور أشرف زكي كلف اللجنة الطبية بضرورة متابعة حالة الفنانة نجوى فؤاد وتنفيذ كل ما تحتاجه من علاج.

وِأشار المصدر أن الدكتور أشرف زكي لم يتخلى عن أى فنان سواء من الجيل الحالي او السابق ودائما يسعى لمساعدة أهل الفن سواء فى محنة مرض أو أى أزمة أخرى وهو ما تعودنا عليه من النقيب أشرف زكي.

 

 

ونشرت الإعلامية سهير جودة فيديو من زيارتها للفنانة نجوى فؤاد من داخل منزلها وقامت بتصوير فيديو تشكوى فيه نجوى فؤاد مما تتعرض له حاليا من ضيق فى المعيشة وعدم حصولها على معاش كباقي فئات المجتمع.

وأكدت نجوى فؤاد أنها مريضة وتعاني من مرضها منذ فترة طويلة قائلة: “بقالى 6 شهور بتعذب ومحدش بيسأل عليا”، وأضافت: “الحياة صعبة والواحدة ضيعت عمرها على الفن أونطة حتى المعاش ملناش معاش وكل حاجة بقت غالية”.
 

حالة نجوى فؤاد والغضروف

أثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها لأزمه فى الغضروف.

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد من فترة عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لفترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف.

 

نجوى فؤاد سهير جودة الإعلامية سهير جودة اشرف زكي

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