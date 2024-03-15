عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود اهتمام كبير من نادي ليفربول بالتعاقد مع اللاعب عمر مرموش نجم منتخب مصر  آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. فما القصة؟

هذه التقارير تأتي في ظل الأداء المميز الذي يقدمه عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 6 آخرين في المباريات التي شارك فيها هذا الموسم.

تفاصيل الاتصال بين محمد صلاح ووزير الشباب والرياضة.. فيديو

مينفعش يكون قائد للمنتخب.. ميدو يوجه رسالة لـ محمد صلاح

وكيل مرموش يفجر مفاجأة بشأن تلقيه عرضًا من ليفربول

حقيقة تلقي عمر مرموش عرضا من ليفربول.. التفاصيل الكاملة

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة التوأم

ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم نجم جديد من منتخب مصر

هل ينتقل عمر مرموش إلى ليفربول؟

وفقا للتقارير المتداولة، يراقب نادي ليفربول عن كثب اللاعب عمر مرموش، الذي يلعب حاليًا لفريق آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني ويتمتع بمستوى مميز هذا الموسم. 

يُشار إلى أن محمد صلاح قد يلعب دورًا في تسهيل انتقال مرموش إلى ليفربول، حيث يُعتبر صلاح قائدًا للمنتخب المصري ويتمتع بتأثير قوي في النادي الإنجليزي. 

ومن المتوقع أن تكون قيمة التعاقد مع مرموش حوالي 50 مليون يورو وهو المبلغ الذي طلبه النادي الألماني نظير التخلي عن خدمات النجم المصري، وتتنافس أندية أخرى مثل آرسنال ونيوكاسل وتوتنهام على ضمه.

التقارير تشير إلى أن هذا التعاقد قد يؤدي إلى وجود ثنائي مصري في صفوف ليفربول، حيث يلعب محمد صلاح بالفعل للفريق وقدم أداءً ممتازًا في المواسم السابقة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتجذب المستويات الرائعة لمرموش اهتمام الأندية الأوروبية المختلفة، ولكن يبدو أن ليفربول يحظى بموقف متقدم في سباق الحصول على خدماته.

صراع إنجليزي على ضم مرموش

ووفقًا للتقارير البريطانية فإن إدارة توتنهام لن تمانع في التعاقد مع عمر مرموش مقابل 30 مليون يورو لكن هناك صراع حقيقة مع أندية أخرى مثل أرسنال ونيوكاسل، اللذين أبديا رغبة حقيقية في الحصول على خدمات اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية أجنبية أخرى، عن اهتمام نادي أرسنال بضم المصري عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد المستويات الطيبة التي قدمها اللاعب في الفترة الحالية.

وأكد موقع فوسبول الإنجليزي عن وجود رغبة لدى نادي أرسنال في التعاقد مع عمر مرموش وتدعيم صفوف الجانرز خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "بيلد" فإن كل من توتنهام ونيوكاسل يونايتد، يراقبان تطور المهاجم المصري عمر مرموش، بعد تألقه الكبير مع ناديه خلال النصف الأول من الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن فرانكفورت لن يتخلي عن خدمات مهاجمه المصري بأقل من 30 مليون يورو 

يذكر أن القيمة الأكبر في تاريخ اللاعبين المصريين المنتقلين الى الدوري الإنجليزي تتوقف عند 42 مليون يورو، ومع المنافسة القوية على التفاوض لضم عمر مرموش فقد يصبح أغلى صفقة انتقال للاعب مصري.

ليفربول محمد صلاح عمر مرموش منتخب مصر الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل ثاني أهدافه في مرمى نيوكاسل والرابع لليفربول

أول رد فعل من محمد صلاح عقب تصدره هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

هاشتاج محمد صلاح الأول على «X» بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

برباعية..محمد صلاح يقود ليفربول للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل

بعد هدفه الـ 150.. محمد صلاح في قائمة مميزة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

المتهم بقـ.تل مدير كافتيريا مستشفى التجمع الخامس يمثل جريمته..تفاصيل

طفلة تسأل: ليه احنا نتحجب والولاد لأ؟.. على جمعة يجيب |فيديو

ريال مدريد والسيتي ومواجهة نارية لبرشلونة.. تفاصيل قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

عمق الأزمة.. بيان شديد اللهجة من الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

شيخ الأزهر: لولا شهداء غزة ما استيقظت القضية الفلسطينية في الضمير الإنساني العالمي

نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

فيديو

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ