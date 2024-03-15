50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود اهتمام كبير من نادي ليفربول بالتعاقد مع اللاعب عمر مرموش نجم منتخب مصر آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. فما القصة؟

هذه التقارير تأتي في ظل الأداء المميز الذي يقدمه عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 6 آخرين في المباريات التي شارك فيها هذا الموسم.

هل ينتقل عمر مرموش إلى ليفربول؟

وفقا للتقارير المتداولة، يراقب نادي ليفربول عن كثب اللاعب عمر مرموش، الذي يلعب حاليًا لفريق آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني ويتمتع بمستوى مميز هذا الموسم.

يُشار إلى أن محمد صلاح قد يلعب دورًا في تسهيل انتقال مرموش إلى ليفربول، حيث يُعتبر صلاح قائدًا للمنتخب المصري ويتمتع بتأثير قوي في النادي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن تكون قيمة التعاقد مع مرموش حوالي 50 مليون يورو وهو المبلغ الذي طلبه النادي الألماني نظير التخلي عن خدمات النجم المصري، وتتنافس أندية أخرى مثل آرسنال ونيوكاسل وتوتنهام على ضمه.

التقارير تشير إلى أن هذا التعاقد قد يؤدي إلى وجود ثنائي مصري في صفوف ليفربول، حيث يلعب محمد صلاح بالفعل للفريق وقدم أداءً ممتازًا في المواسم السابقة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتجذب المستويات الرائعة لمرموش اهتمام الأندية الأوروبية المختلفة، ولكن يبدو أن ليفربول يحظى بموقف متقدم في سباق الحصول على خدماته.

صراع إنجليزي على ضم مرموش

ووفقًا للتقارير البريطانية فإن إدارة توتنهام لن تمانع في التعاقد مع عمر مرموش مقابل 30 مليون يورو لكن هناك صراع حقيقة مع أندية أخرى مثل أرسنال ونيوكاسل، اللذين أبديا رغبة حقيقية في الحصول على خدمات اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية أجنبية أخرى، عن اهتمام نادي أرسنال بضم المصري عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد المستويات الطيبة التي قدمها اللاعب في الفترة الحالية.

وأكد موقع فوسبول الإنجليزي عن وجود رغبة لدى نادي أرسنال في التعاقد مع عمر مرموش وتدعيم صفوف الجانرز خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "بيلد" فإن كل من توتنهام ونيوكاسل يونايتد، يراقبان تطور المهاجم المصري عمر مرموش، بعد تألقه الكبير مع ناديه خلال النصف الأول من الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن فرانكفورت لن يتخلي عن خدمات مهاجمه المصري بأقل من 30 مليون يورو

يذكر أن القيمة الأكبر في تاريخ اللاعبين المصريين المنتقلين الى الدوري الإنجليزي تتوقف عند 42 مليون يورو، ومع المنافسة القوية على التفاوض لضم عمر مرموش فقد يصبح أغلى صفقة انتقال للاعب مصري.