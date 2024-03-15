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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد عرض الحلقة الخامسة من امبراطورية م .. المهن التمثيلية تستجيب لـ نجوى فؤاد

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

يعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" يوميا على قناة dmc دراما.

 

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

أعرب الفنان فتحي عبد الوهاب عن سعادته بالمشاركة بمسلسل المداح٤ الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني

 

نقابة المهن التمثيلية تستجيب لـ الفنانة نجوى فؤاد وتكلف لجنة طبية بمتابعة حالتها

صدمت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بعد تصريحاتها الأخيرة فى الفيديو الذى نشرته الإعلامية سهير جودة

 

ضمن حفلات عيد الفطر.. رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في الكويت

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفلا غنائيا ضخم يوم 18 من شهر إبريل القادم

 

أبطال مسلسلات رمضان مسلسل المداح٤ أبطال مسلسل إمبراطورية ميم نجوى فؤاد أعمال رامي صبري

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