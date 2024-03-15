موعد عرض الحلقة الخامسة من امبراطورية م .. المهن التمثيلية تستجيب لـ نجوى فؤاد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

يعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" يوميا على قناة dmc دراما.

أعرب الفنان فتحي عبد الوهاب عن سعادته بالمشاركة بمسلسل المداح٤ الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني

صدمت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بعد تصريحاتها الأخيرة فى الفيديو الذى نشرته الإعلامية سهير جودة

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفلا غنائيا ضخم يوم 18 من شهر إبريل القادم