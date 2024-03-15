الكبير أوي 8 الحلقة 5..نفادي يعترف بحبه لأمينة خليل ومكي يعود لشكله الطبيعي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع أحمد مكي بباقى فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم أمينة خليل ضيفة حلقة اليوم.



ومع بداية الحلقة الخامسة استمر محاولات نفادي للفت نظر أمينة خليل لكي تعجب به وتوافق على الزواج منه.



وحاول نفادي مساعدة من حوله لينال اعجاب أمينة خليل إلى أن قام فى النهاية باعترافه بحب الكبير لها وطلب الزواج منها.

وفاجأت أمينة خليل نفادي بموافقتها على طلبه وعاد بعدها الكبير (أحمد مكي) لشكله الطبيعي وعادت أنفه للحجم الطبيعي.

مواعيد عرض الكبير

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it